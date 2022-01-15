С 2023 года родители новорожденных будут получать комплект baby box

Предполагается, что в Латвии с 2023 года родители новорожденных будут получать комплекты предметов первой необходимости, так называемый "baby box", сообщил агентству ЛЕТА министр благосостояния Гатис Эглитис.
Специалистам Минблага поручено опросить негосударственные организации, занимающиеся вопросами детей и семей, о том, что могло бы войти в этот комплект.
По словам министра, будет изучен также опыт Финляндии, Великобритании, Бельгии и других стран по этому вопросу, чтобы подготовить соответствующую статью расходов в бюджете на 2023 год.
"Если все получится, то с 2023 года "baby box" в Латвии будут получать родители всех новорожденных", - отметил глава Минблага.