С 2023 года родители новорожденных будут получать комплект baby box

Предполагается, что в Латвии с 2023 года родители новорожденных будут получать комплекты предметов первой необходимости, так называемый "baby box", сообщил агентству ЛЕТА министр благосостояния Гатис Эглитис.

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Специалистам Минблага поручено опросить негосударственные организации, занимающиеся вопросами детей и семей, о том, что могло бы войти в этот комплект.

По словам министра, будет изучен также опыт Финляндии, Великобритании, Бельгии и других стран по этому вопросу, чтобы подготовить соответствующую статью расходов в бюджете на 2023 год.

"Если все получится, то с 2023 года "baby box" в Латвии будут получать родители всех новорожденных", - отметил глава Минблага.