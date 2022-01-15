С 2023 года родители новорожденных будут получать комплект baby box
Foto: Shutterstock

Предполагается, что в Латвии с 2023 года родители новорожденных будут получать комплекты предметов первой необходимости, так называемый "baby box", сообщил агентству ЛЕТА министр благосостояния Гатис Эглитис.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Специалистам Минблага поручено опросить негосударственные организации, занимающиеся вопросами детей и семей, о том, что могло бы войти в этот комплект.

По словам министра, будет изучен также опыт Финляндии, Великобритании, Бельгии и других стран по этому вопросу, чтобы подготовить соответствующую статью расходов в бюджете на 2023 год.

"Если все получится, то с 2023 года "baby box" в Латвии будут получать родители всех новорожденных", - отметил глава Минблага.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Гатис Эглитис Baby Box
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Традиции и ритуалы для красивых и душевных праздников
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов