С 2023 года увеличивается пособие для работающих в декрете родителей. Что нужно знать?

С 1 января следующего года работающие и не находящиеся в отпуске по уходу за ребенком родители будут получать родительское пособие в размере 50% от исчисленной суммы, а не 30%, как сейчас. Социально застрахованные родители, имеющие право на это пособие, могут сами решить, кто будет его получателем. Чаще всего отец ребенка продолжает работать и получает родительское пособие. Как обстоят дела у второго родителя, который не получает пособие, но фактически заботится о ребенке, поясняет LV Portāls.

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Кто может получать родительское пособие?

Родительское пособие может получать один из родителей, если он является социально застрахованным (работающим или самозанятым лицом, фактически уплачивающим обязательные взносы государственного социального страхования (31,07%)

Для того, чтобы иметь право на получение родительского пособия (а также на пособие по материнству и отцовству), обязательные взносы государственного социального страхования должны быть уплачены за определенный период времени:

не менее трех месяцев в течение последних шести месяцев перед месяцем, в котором наступил страховой случай;

не менее шести месяцев за последние 24 месяца.

При определении размера родительского пособия учитывается рассчитанный средний заработок страховых взносов: для работника за 12-месячный период, закончившийся за два месяца до месяца, с которого назначено пособие; для самозанятых — по фактически внесенным взносам за последние 12 месяцев, заканчивающихся за один квартал до квартала, в котором назначено родительское пособие.

Размер родительского пособия различается в зависимости от выбора родителей — получать его до достижения ребенком одного года (в этом случае месячное пособие выше) или получать до достижения ребенком полутора лет (месячное пособие ниже). Пособие высчитывается из средней зарплаты заявителя:

в размере 60%, если родитель хочет получать пособие до достижения ребенком одного года;

в размере 43,75%, если родитель хочет получать пособие до достижения ребенком полутора лет.

Если получатель родительского пособия работает и не находится в отпуске по уходу за ребенком, то в настоящее время пособие выплачивается в размере 30% от назначенной суммы.

Родители решают, каким будет период, в течение которого они выбирают получение родительского пособия, а также кто будет получателем пособия.

Родитель, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, вправе получать родительское пособие и пособие по уходу за ребенком в размере 171 евро.

Старший эксперт отдела методического управления пособиями VSAA Андрика Стретинска пояснила, что для лица, которое одновременно получает родительское пособие и пособие по уходу за ребенком, с 1 июля 2022 года обязательные взносы государственного социального страхования уплачиваются с объекта обязательных взносов, который состоит из суммы родительского пособия и пособия по уходу за ребенком.

Одновременно с родительским пособием лицо имеет право на получение пособия по уходу за ребенком, размер которого составляет 171 евро в месяц, пока ребенку не исполнится полтора года.

Если работающий родитель получает родительское пособие, он продолжает быть социально застрахованным как работник.

По закону пособие по уходу за ребенком выплачивается также лицу, получающему родительское пособие. Что это значит? Мать ребенка, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, в этот период "выпадает" из системы социального обеспечения. Работодатель не оплачивает полуторагодичный отпуск по уходу за ребенком и не делает социальных взносов за работника.

Так как государство делает взносы за родителя, получающего родительское пособие и пособие по уходу за ребенком, второй родитель (чаще всего это мать) социально не застрахован. Поэтому в этот период она также не имеет права на пособие по безработице (выплаты должны производиться не менее 12 месяцев за последние 16 месяцев), которое матери часто выбирают при достижении ребенком полутора лет. Пенсионный стаж и пенсионный капитал за это время также не формируются.

Что если дети родились с разницей в возрасте в два или три года?

Закон предусматривает две ситуации, когда при рождении детей с небольшой разницей в возрасте родительское пособие на следующего ребенка рассчитывается не меньше, чем на предыдущего ребенка.

В случае рождения очередного ребенка у женщины, ухаживающей за ребенком, который младше трех лет, родительское пособие по уходу за следующим ребенком не может быть меньше родительского пособия, назначенного на предыдущего ребенка.

Это условие будет применяться, если:

женщина имеет право на получение родительского пособия на следующего ребенка;

следующий ребенок рождается до достижения предыдущим трехлетнего возраста;

женщине было назначено родительское пособие на предыдущего ребенка.

При соблюдении всех условий родительское пособие будет назначено том же размере, что и пособие по уходу за предыдущим ребенком (в соответствии с выбранной продолжительностью получения пособия).

Если дети родятся с небольшой разницей в возрасте, то факт выхода женщины на работу в течение некоторого времени между отпуском по уходу за ребенком (с предыдущим ребенком) и новым отпуском по беременности не уменьшит размер родительского пособия, которое будет предоставляться на уход за следующим ребенком.

Условие назначения большего пособия, если следующий ребенок родится до достижения предыдущим трехлетнего возраста, будет действовать, если мать ребенка запросит родительское пособие.

В свою очередь, если отец ребенка запрашивает пособие, родительское пособие, назначенное на предыдущего ребенка, сохраняется, если родился следующий ребенок, пока предыдущему не исполнилось два года.

Также LV Portāls отмечает, что условие "сохранения" размера пособия действует только для родительского пособия, на пособие по материнству оно не распространяется.