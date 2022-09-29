С 2025/2026 учебного года все школы в Латвии перейдут на обучение только на латышском языке, решил Сейм

На последнем перед выборами в 14-й Сейм парламентском заседании депутаты внесли поправки в Закон "Об образовании" и Закон "О всеобщем образовании", предусматривающие, что с 2025/2026 учебного года в Латвии преподавание во всех школах будет только на латышском языке. С 1 сентября 2023 года в детских садах образовательные программы также должны реализовываться только на госязыке.

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За законопроект проголосовали 63 депутата, против были лишь 16 парламентариев — депутаты от оппозиционного "Согласия", а также Юлия Степаненко и Любовь Швецова от "Суверенной власти", два депутата воздержались.

Законопроект "Об образовании" был принят под громкие аплодисменты, и стал последним важным решением 13-го Сейма перед днем парламентских выборов, которые состоятся 1 октября.

Сроки реформы

Переход полностью на латышский язык образования в нынешних школах нацменьшинств будет реализован за три года. Каждый учебный год классы будут переходить на обучение только на госязыке:

1-й, 4-й и 7-й классы — с 1 сентября 2023 года;

2-й, 5-й и 8-й классы — с 1 сентября 2024 года;

3-й, 6-й и 9-й классы — с 1 сентября 2025 года.

Программы дошкольного образования должны реализовываться только на государственном языке уже с 1 сентября 2023 года.

В ходе рассмотрения законопроектов в Сейм возник все же вопрос о том, как помогать тем детям, которым все же трудно учиться по-латышски.

Сначала либеральное крыло правительства — депутаты от Attīstībai/Par! — предлагали внести в закон норму, которые бы предполагала право учащихся получать "педагогическую адаптивную поддержку в создании коммуникативной компетенции". Однако бдительные депутаты от правительственных Национального объединения, "Консервативных" и "Нового Единства" усмотрели в этом завуалированную возможность продолжать преподавать по-русски всему классу или группе. Поэтому теперь норма гласит, что воспитанникам детсадов и ученикам основной школы , которые будут нуждаться в помощи, поддержка может оказываться только в индивидуальном порядке.

Преподавание русского языка и литературы

Даже в тех школах, которые сейчас являются школами нацменьшинств, такие предметы как родной язык и родная литература, а также иные предметы, которые связаны с изучением родной культуры, станут факультативными.

Кабинет министров должен будет после принятия закона утвердить образцы программ образования по интересам — языка нацменьшинств и истории культуры нацменьшинств. Также правительство определит условия реализации таких программ в учебных заведениях, минимальное количество учеников, осваивающих такие программы и порядок сотрудничества с самоуправлении для реализации таких программ. Также именно Кабинет министров должен решить, в каком объеме будут финансироваться такие программы.

В свою очередь, самоуправления будут обеспечивать на своих территориях реализацию программ для детей из семей нацменьшинств, как в детсадах, так и в школах. Реализация программ должна финансироваться из средств госбюджета и бюджетов самоуправлений — то есть, бесплатно для учащихся. При этом к реализации программ могут привлекаться частные учебные заведения. Родной язык и культуру дети могут осваивать как в стенах школы, где они получают образование, так и в любом другом месте.

Директорам школ и педагогам грозят проверки

Переход полностью на латышский язык обучения будет сопровождаться проверками владения госязыком директоров школ и педагогам.

Руководителем образовательного учреждения сможет работать только человек, который понимает и использует государственный язык в установленном необходимом объеме для исполнения профессиональных и должностных обязанностей, что оговаривается нормативными актами.

В случае, если должностное лицо Центра государственного языка (ЦГЯ) в рамках процесса об административном нарушении против директора школы или детсада зафиксирует, что его владение латышским не соответсвует требованиям нормативных актов и примет решение о применении штрафа, то об этом должен быть незамедительно проинформировать работодателя такого директора (если речь идет о муниципальных школах и детсадах — самоуправление). Причем проинформировать нужно вне зависимости от того, будет ли решение о наказании оспорено в суде. В то же время руководителю учебного заведения будет дано право пересдать экзамен по госязыку в течение трех месяцев. На три месяца работодатель отстраняет такого директора от должности, восстановление или увольнение зависит от пересдачи экзамена.

Аналогичные процедуры будет применяться и в отношении педагогов.

В ходе дебатов в парламенте "Согласие" неоднократно указывало на то, что в школах — в том числе, в латышских, не только в школах нацменьшинств — наблюдается дефицит педагогов. В разделе "Вакансии" Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы сейчас сейчас можно увидеть, что в школах столицы требуются 9 учителей латышского языка и литературы, 14 учителей естественных наук (физика, химия, биология и естествознание), 4 учителя математики, 5 учителей по информатике, 3 учителя английского языка, 57 педагогов дошкольных учреждений и 10 учителей начальной школы.

Сегрегация или единая система?

Одна из главных тем парламентских дебатов, результатом перехода всех школ на латышский язык станет так называемая "единая школа" фактическая сегрегация учебных заведений.

Министр образования Анита Муйжниеце ("Консервативные") написала сегодня в комментарии на jauns.lv следующее:

"Голосование 29 сентября 2022 года должно было состояться уже в 1990-х годах. Причем, это не просто история нерешительности или отсутствия мужества — на самом деле мы играли с огнем все эти 30 лет. Мало того, что они разделили общество и разделили детей по языку, на котором говорят в семьях, так еще и рискнули, что язык может стать спусковым крючком для жестокой войны. Мы обязаны покончить с этим ненужным риском перед детьми и их детьми. Как мы будем смотреть в глаза нашим детям, если им придется отдать жизнь за латышский язык, за ценности Латвии из-за нашей нерешительности?

Депутат Сейма от премьерского "Нового Единства" Карлис Шадурскис — бывший министр образования, начавший процесс перехода школ нацменьшинств на госязык обучения еще в начале нулевых годов — также поздравил коллег с принятием исторического решения, сказав, что главное теперь стремиться к повышению качества образования. Депутат Сейма от "Согласия" Борис Цилевич парировал: "Г-н Шадурскис, о каком качестве образования вы говорите, если даже в престижной 1-й государственной гимназии (с латышским языком обучения-Ред) не хватает учителей?!".



"Сейчас мы разрабатываем систему, в которой есть латышские школы, то есть, школы с латышским языком обучения для латышей, и школы с латышским языком обучения для нелатышей. Это школы, которые сейчас реализуют образовательные программы для меньшинств. И никаких мер по изменению ситуации не планируется. И даже очень умеренные предложения, которые определяют сегрегацию и просто предлагают прописать десегрегацию как одну из целей закона, Сейм отвергает", — заявил ранее Борис Цилевич.

В завершение сегодняшних дебатов депутат от "Консервативных" Иева Аккуратере заявила, что не нужно мешать русскоязычным молодым людям ассимилироваться, ведь многие сами этого хотят. Депутат Сейма от "Согласия" Сергей Долгополов парировал, что Латвия всегда исторически была многонациональным государством. Доля представителей нелатышей менялась, но они были представлены в латвийском обществе всегда. Долгополов напомнил, что даже во времена Первой Республики, при Карлисе Улманисе, сохранялась возможность учиться на родном языке — в той же Ломоносовской гимназии. "Мультикультаризм всегда был ценностью Латвии, которую нужно сохранять", — завершил выступление депутат.