С 22 по 26 июня будет запрещена парковка на Набережной 11 ноября
Foto: DELFI

В связи с мероприятием OneLife Rally, которое будет проходить с 22 июня 21:00 до 26 июня 16:00, будет запрещена остановка и парковка транспорта на правой стороне набережной 11 ноября, на участке от Вантового до Каменного моста (за исключением автомобилей участников).

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Также ограничат движение транспорта на крайней правой полосе набережной 11 ноября, на участке и в направлении от Вантового до Каменного моста.

В указанное время Rīgas satiksme закроет парковки, которые находятся в управлении компании.

Компания Untitled, которая организует мероприятие, будет следить за общественным порядком и обеспечит, чтобы на месте соблюдались правила остановки и стоянки и было возможно движение оперативного транспорта, а также осуществит уборку указанных территорий.

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