С 29 июня будет восстановлено четырехполосное движение по улице Лачплеша

В преддверии Праздника песни и танца с 29 июня движение на участке улицы Лачплеша в зоне железнодорожного путепровода возобновится по четырем полосам. После перестройки проезжей части на восточной стороне для движения будет открыт и перекресток с улицей Калупес. Пешеходное и велосипедное движение на этом участке по-прежнему будет организовано только с западной стороны путепровода.

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С 29 июня и до начала работ по окончательной укладке асфальта пешеходы смогут переходить улицу Лачплеша по временному переходу около улицы Калупес и по пешеходному переходу на улице Русиня. В рамках проекта Rail Baltica для пешеходов будет оборудован новый пешеходный переход со светофором на пересечении улиц Лачплеша и Калупес. Установка светофора запланирована на неделе после Праздника песни и танца.

После 10 июля в районе путепровода на улице Лачплеша будут проведены последние работы по укладке верхнего слоя асфальта, поэтому движение по улице планируется полностью перекрыть в выходные дни 15 и 16 июля. За это время будет завершено строительство тротуара и велосипедной дорожки с западной стороны, а горизонтальную разметку нанесут позже — примерно через 3 недели после укладки последнего слоя асфальта. Эти работы будут проведены в ночное время с полным перекрытием улицы. Объединение компаний BERERIX, которое строит Рижский центральный узел Rail Baltica, своевременно информирует об изменениях в движении.

Работы по благоустройству в зоне путепровода на улице Лачплеша, в том числе озеленение, посадка кустарников, строительство дорожки от улицы Лачплеша к Центральному вокзалу и элементов, разграничивающих проезжую часть, предусмотрено в 2024 году.

В ходе строительства трассы Rail Baltica участок улицы Лачплеша будет функционально улучшен — предусмотрены две полноценные полосы движения в каждом направлении, широкая двусторонняя велодорожка, пешеходный переход со светофором, тактильная полоса для людей с нарушениями зрения, сообщили в BERERIX.

В объединение BERERIX входят бельгийская строительная компания BESIX Group, латвийское предприятие RERE Būve и итальянское Rizzani de Eccher.