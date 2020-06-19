С 29 июня в Риге будут восстановлены экспресс-бусы

С 1 июля будут изменения в расписании Рижского общественного транспорта, сообщили в муниципальном транспортном предприятии Rīgas satiksme.

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С 29 июня в Риге вновь начнут курсировать экспресс-бусы, но они будут ходить только по рабочим дням.

Будет увеличен поток общественного транспорта в рижские зоны отдыха и в районы огородов. В рабочие дни движение будет увеличено на 172 рейса, в выходные — на 133 рейса.

Пока сохраняется небольшой пассажиропоток, будут закрыты автобусные маршруты 4z и 35, трамвайный маршрут номер 9 по выходным дням, 59-й автобусный маршрут по всем дням, 57-й и автобусный и 13-й троллейбусный маршрут по выходным.

С 29 июня во все дни начнет курсировать экспресс-бус номер 300, остальные маршрутки будут ходить только по рабочим дням.