С 5 ноября будут внесены изменения в расписание движения автобуса 11Т

После выслушивания предложений жителей по минимизации вибраций, создаваемых автобусом 11Т на улице Матиса (на участке от улицы К. Барона до улицы Тербатас), в расписание движения автобуса 11Т будут внесены изменения в расписание по выходным дням с 5 ноября, а по рабочим дням — с 7 ноября.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Изменения будут вноситься в ранние утренние и поздние вечерние часы, расписание будут приспосабливать к пассажиропотоку, чтобы поддерживать достаточную интенсивность движения.

Также с конца октября на указанном участке снижена скорость движения автобусов до 10 км/ч.

В связи со строительством путепровода Браса 11-й маршрут трамвая закрыт, пассажирские перевозки организуются на автобусах маршрута 11Т.