С апреля работодатели оплачивают работникам девять, а не десять дней больничного
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С 1 апреля работодателя будут оплачивать работникам по листу нетрудоспособности девять дней вместо нынешних десяти дней, постановил во вторник Кабинет министров.

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Предусматривается, что если нетрудоспособность вызвана болезнью (кроме профессионального заболевания), или травмой (кроме несчастного случая на производстве) работодатель выплачивает пособие по болезни в размере не менее 75% среднего заработка за второй и третий дней нетрудоспособности и не менее 80% % за период с четвертого дня нетрудоспособности по девятый день нетрудоспособности.

С 1 апреля государство будет оплачивать больничный с десятого дня нетрудоспособности. Нынешнее положение, которое будет действовать до 31 марта, предусматривает, что государственная выплата будет производиться с одиннадцатого дня.

Если причиной нетрудоспособности является профессиональное заболевание или несчастный случай на производстве, то больничный лист оплачивается в соответствии с Законом "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". А именно, если человек заболел профессиональным заболеванием, государство оплачивает нетрудоспособность с первого дня. Однако, если произошел несчастный случай на производстве, первые десять дней нетрудоспособности оплачиваются работодателем, а с 11-го дня нетрудоспособности — платит государство.

Новый порядок будет применяться к случаям, когда первый день временной нетрудоспособности работника наступит 1 апреля 2022 года или после этой даты.

Поправки Министерства благосостояния к "Закону о страховании материнства и болезни" призваны облегчить нагрузку на работодателей, связанную с оплатой листов нетрудоспособности.

В то же время поправки также предусматривают вовлечение Инспекции здоровья в те случаи, когда человеку ошибочно выдан лист нетрудоспособности, в результате новый лист нетрудоспособности не может быть открыт, а человек не может получить деньги. Так бывает, например, тогда, когда закрылась практика врача, выдавшего больничнный лист.

Теперь у Инспекции здоровья появится право в таких случаях аннулировать неправильно оформленный лист нетрудоспособности в системе e-veselība по заявлению пациента при наличии доказательств ошибки оформления.

Такой порядок будет действовать до 31 декабря 2023 года. Далее будет принято решение о его эффективности.

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