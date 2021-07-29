С августа тесты на Covid-19 для получения услуг и посещения мероприятий становятся платными

По окончании переходного периода, установленного Кабинетом министров, с 1 августа вступят в силу изменения в порядке лабораторного тестирования на Covid-19 для взрослых. В дальнейшем тестирование для посещения мероприятий и получения различных услуг будет только платным, сообщили агентству ЛЕТА в Национальной службе здравоохранения (НСЗ).

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В случае симптомов Covid-19 тесты будут по-прежнему оплачиваться из государственного бюджета. В нерабочее время семейного врача пациенты с симптомами, типичными для инфекции Covid-19, смогут сделать тест без направления врача.

НСЗ обращает внимание на тот факт, что в будущем в таких случаях будет невозможно получить цифровой ковид-сертификат после тестирования, и человек получит только лабораторную расшифровку результата.

Создание и использование цифрового сертификата возможно, если человек вакцинирован от Covid-19, переболел или прошел платный тест.

Сертификат также будет создан, если человек без симптомов Covid-19 сделал платный тест с целью выезда за пределы Латвии.

Для детей до 18 лет лабораторное тестирование на Covid-19 для посещения мероприятий и получения услуг будет оплачиваться из госбюджета до 1 сентября этого года.