С августа в музеях, кинотеатрах и других местах культуры смягчат требования к соблюдению дистанции

С 1 августа посетителям культурных учреждений, занимающим фиксированные, персонализированные места, нужно будет соблюдать дистанцию 1 метр. Такое решение сегодня приняло правительство.

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Как сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела общественных отношений Министерства культуры Лита Кокале, посетители музеев, библиотек, центров культуры, выставочных залов, эстрад под открытым небом, театров, концертных залов, кинотеатров и мероприятий на открытом воздухе в названных учреждениях, находясь на фиксированных, персонализированных местах, смогут сидеть по двое, если они не являются членами одного домохозяйства. В свою очередь, члены одного домохозяйства смогут сидеть в группе не более четырех человек.

Между каждой из двух заполненных групп сидений должно соблюдаться расстояние в один метр или установлен защитный барьер. Покидая свои места, участники мероприятия должны будут сохранять дистанцию 2 метра.

Это требование согласовано с Минздравом и Центром профилактики и контроля заболеваний и вступит в силу с 1 августа.