С четверга до субботы будет закрыто движение на участках ул. Чака
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С 22 до 24 октября будет закрыто движение на участках улицы А.Чака, так как будут вестись работы по укладке асфальтобетона, сообщает пресс-служба Рижской думы.

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В четверг, 22 октября, с 9.00 до 23.59 будет закрыто движение транспортных средств на улице А.Чака, на 60-метровом участке до перекрестка улицы А.Чака и улицы Стабу (по направлению к улице Меркеля) и от улицы Стабу (включая) до улицы Артилерияс.

В пятницу, 23 октября, с 9.00 до 23.59 будет закрыто движение транспортных средств на улице А.Чака на участке от улицы Артилерияс до улицы Эрглю.

В субботу, 24 октября, с 9.00 до 23.59 работы по асфальтированию будут проходить на разделенном островком безопасности участке от улицы Эрглю до улицы Пернавас. Во время покрытия перекрестка асфальтобетоном движение закрыто не будет, но будет регулироваться, меняя направление.

Асфальтирование предусматривается провести в течение дня, учитывая, что для качественного покрытия асфальтобетоном необходимы благоприятные погодные условия, когда температура составляет, по крайней мере, 10 градусов по Цельсию.

Перед закрытием улицы будут обеспечены пути объезда и установлены дорожные знаки.

Обращаем внимание на то, что жителям и предприятиям будет обеспечен подъезд транспортных средств к месту жительства или предприятию.

Департамент сообщения Рижской думы призывает своевременно ознакомиться с изменениями в организации движения и курсированием общественного транспорта и заранее планировать свой маршрут.

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