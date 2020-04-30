С четверга охранять небо Латвии будут французские летчики

Французские летчики в четверг перенимают в Эмари у польского подразделения ВВС охрану воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы.

а авиабазе Эмари состоится церемония ротации миссии обеспечения воздушной безопасности Балтии, на которой польское подразделение передаст охрану воздушного пространства французским летчикам. В связи с чрезвычайным положением церемония пройдет в сокращенном объеме.

Французская эскадрилья для охраны воздушного пространства стран Балтии использует пять истребителей Mirage 2000-5. В подразделение входит около 200 военнослужащих.

Польские летчики в Эмари переняли у чешских летчиков обеспечение безопасности воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы 2 января.