С четверга по воскресенье в Риге будут проходить учения Земессардзе

С 23 по 26 июля на военной базе на улице Линэзера, 6, пройдут учения 13-го батальона пехоты Рижской 1-й бригады Земессардзе (ополчения). В них будут участвовать более 70 военных и земессаргов, сообщает пресс-служба Рижской думы.

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Будет отрабатываться защита и штурм базы. Учения будут проходить как на самой базе, так и за ее пределами, но только в светлое время суток.

Военная техника и пешие силы будут перемещаться по общим дорогам, что может создать определенные неудобства для местных жителей. Земессардзе просит отнестись с пониманием и не бояться: будет использоваться не настоящее оружие и взрывные устройства, а имитация.