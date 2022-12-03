С "Дождя" уходят два сотрудника после увольнения ведущего Коростылева

Один из ветеранов "Дождя" Владимир Роменский и деловая журналистка Маргарита Лютова, которая вела свою программу, объявили об уходе с телеканала после того, как оттуда был уволен ведущий Алексей Коростелев, сказавший в эфире слова, которые могли быть восприняты как забота о российских мобилизованных на украинском фронте. Об этом Роменский и Лютова сообщили в соцсетях.

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Роменский пояснил, что во время вечерней информационной программы в четверг он был ее шеф-продюсером, который в числе прочего через наушник может делать подсказки ведущему.

"Сам в полной мере несу ответственность за тот выпуск. "Сидел на ухе" шеф-редактором. Долг велит положить значок и револьвер на стол. Что и делаю. "Дождь", королева-мать, но вы допустили чудовищную ошибку", - не согласился с решением руководства телеканала Роменский. По его мнению, "Дождь" "отдал на заклание" своего человека.

Лютова также считает, что люди имеют "право на ошибку и право публично объясниться до публичного увольнения". По ее мнению, реакция канала на скандал противоречит декларируемым им принципам гуманизма, открытости и честности.

Коростелев, зачитывая в эфире просьбу редакции отправлять сообщения на почту телеканала о нарушениях при мобилизации, добавил (по-видимому, от себя): "Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте".

Эти слова вызвали бурную реакцию со стороны соцсетей и властей Латвии, и еще в ночь на пятницу главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко (в реестре "иноагентов") извинился за них, а днем начальница службы новостей Екатерина Котрикадзе (также в реестре "иноагентов") объявила о прекращении сотрудничества с Коростылевым. "Руководство "Дождя" считает его единственно верным и возможным", - сказала она в прямом эфире.

Тем не менее Служба госбезопасности Латвии начала проверку из-за сказанных Коростелевым слов. В пятницу также стало известно о втором нарушении, выявленном за последние месяцы в эфире "Дождя" латвийский регулятором - третье предупреждение приведет к отзыву лицензии. "Увольнению, если оно спасет телеканал и позволит моим коллегам и дальше работать, я не противлюсь", - уверяет Коростелев, имея в виду работу телеканала в Риге.