С июля следующего года социальные взносы обяжут делать всех трудозанятых

В пятницу, 27 ноября, Сейм после двухдневных дебатов принял в окончательном чтении поправки к закону "О государственном социальном страховании". Главными нововведениями станет уменьшение социального налога на 1%, а также требование платить минимальные соцвзносы даже для тех — в том числе и самозанятых лиц — чьи доходы не достигают размера минимальной заработной платы.

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С июля 2021 года в Латвии будет введен "минимальный объект обязательных страховых отчислений", размер которого будет равняться трем минимальным зарплатам за квартал. Минимальная зарплата будет составлять 500 евро в месяц, поэтому за каждого из работников, которые застрахованы в общем порядке, работодателю нужно будет платить по 170 евро в месяц. Если доходы работника за квартал будут меньше трех минимальных зарплат, разницу между уплаченным соцналогом и минимальным объектом вынужден будет покрыть работодатель из собственных средств.

Минимальные взносы не нужно будет платить за сезонных сельских работников, а также за трудозанятых у зарубежного работодателя. Также соцвзносы не будут требовать с пенсионеров по возрасту, лиц с инвалидностью 1 и 2 группы, родителей с детьми в возрасте до 3 лет или с инвалидностью, а также лиц, которые работают на социальном предприятии или предоставляют услуги ассистента.

Самозанятые лица, получающие меньше минимальной зарплаты, с июля следующего года будут платить налоги в размере 10% от реально полученных доходов.