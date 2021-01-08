С каждым днем прививку от Covid-19 делает все меньше человек

В четверг прививку от коронавируса сделали 734 латвийца, в среду 774, во вторник — 888. Всего с начала вакцинации привито 5354 человека, сообщает LETA со ссылкой на Национальную службу здоровья.

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До этого наименьшее количество вакцинированных было 28 декабря, в начале вакцинации, когда прививку сделали 594 человека.

При этом Латвия уже получила 23 400 доз вакцины Comirnaty производства Pfizer и BioNTech — ими может привиться 11 700 человек, поскольку каждому нужно две дозы. Получается, что пока что привито только 45,76% тех, кто может получить вакцину.

В минувшие сутки вакцинация проходила в 15 медицинских учреждениях. В Восточной клинической университетской больнице привились 179 человек, в больнице имени Страдиня — 120, в Лиепайской региональной больнице — 120, в Детской больнице — 52, в Видземской — 48, в Огрской — 36, в Елгавской — 30, в Северокурземской — 30, в Кулдигской — 27, в Травматологической — 23, в Даугавпилсской — 20, в больнице "Гинтермуйжа" — 20, в Баусской — 12, в объединении Балвской и Гулбенской больниц — 12, в Екабпилсской — 5.

Больше всего привитых среди работников Восточной больницы (1705 за все время) и больницы Страдиня (1559). В остальных медицинских учреждениях это число не превышает 500.

Первая партия вакцины прибыла в Латвию утром 26 декабря, это было 9750 дох. В этот понедельник прибыла вторая партия — 13 650 доз. Всего по плану Латвия должна получить 97 500 доз вакцины Comirnaty. Однако пока что вакцинация идет медленнее, чем поставки.