С лета в Латвии демонтировали 120 объектов, прославляющих советскую власть

По информации, предоставленной самоуправлениями Латвии, все 69 объектов, которые подлежали демонтажу по постановлению Кабинета министров, были демонтированы в установленный срок — до 15 ноября. Почти столько же, 55 объектов, муниципалитеты снесли по собственной инициативе. Об этом сообщила начальница отдела по связям с общественностью Министерства культуры Лита Кокале.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Некоторые самоуправления продолжат демонтаж и после 15 ноября, поэтому число снесенных объектов может вырасти, отметил представитель Управления наследием национальной культуры (NKMP) Янис Асарис.

В Министерстве культуры напоминают, что все 69 объектов, подлежащие сносу, а также объекты, которые самоуправления решили снести по собственной инициативе, не были установлены в местах захоронения солдат.

Чтобы вернуть до 50% средств, потраченных на снос объектов, до 22 ноября самоуправления должны подать соответствующий запрос через электронную систему Госкассы. Эти запросы оценят Министерство культуры и специалисты и, в случае необходимости, запросят у самоуправлений дополнительные документы.

До 1 декабря Министерство культуры сделает запрос о компенсации в Министерство регионального развития и окружающей среды (VARAM), а оно компенсирует расходы самоуправлений в порядке, установленном нормативными актами, из средств бюджета на непредвиденные случаи.

2 ноября Кабинет министров также принял решение выделить до 123 019 евро из бюджета на непредвиденные случаи, чтобы NKMP и общество Латвийского музея оккупации могли покрыть расходы, связанные с оценкой, документированием и сохранением фрагментов снесенных объектов.