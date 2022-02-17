С марта в Риге вновь повысится тариф на тепло. В третий раз за сезон
Foto: Pixabay

С 1 марта этого года еще на 3,9% повысится тариф на тепло в Риге: он он составит 69,36 евро за мегаватт-час (MWh). Такой тариф АО Rīgas siltums решение утвердила Комиссия по регулированию общественных услуг.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В этот раз увеличение тарифа на тепловую энергию связано с повышением цен на топливо — природный газ и щепу — и включением непредвиденных расходов в затраты, формирующие тарифы на услуги по теплоснабжению. В качестве топлива Rīgas siltums использует природный газ, древесную щепу и дизельное топливо.

В то же время Регулятор обращает внимание на то, что для снижения затрат на теплоэнергию государство оказывает поддержку домохозяйствам в тех самоуправлениях, где тариф на тепловэнергию в централизованном теплоснабжении превышает 68 евро за MWh. Это означает, что к домохозяйствам, использующим центральное отопление в Риге, в марте и апреле будет применяться установленный государством максимальный уровень тарифа на тепло — 68 евро за MWh.

Сейчас Rīgas siltums применяет тариф в 66,76 евро за MWh, который действует с 1 ноября этого года.

Как уже сообщалось, в этом отопительном сезоне тариф для Rīgas siltums увеличился вдвое. С 1 сентября он повысился на 26,6% по сравнению с предыдущей тарифом, а с 1 ноября — еще на 16,5%.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
История Никлавса. Узнай, чем занимается SAP-специалист
Что мотивирует работать в отрасли ИТ?
Как сделать первые шаги к карьере в ИТ
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Путешествие по вегетарианской кухне вместе с проектом "Не съешь земной шар": история рэпера Рейкса
Что вдохновляет тебя? Голосуй за своего фаворита в конкурсе полезных привычек
История Анты. Между философией DevOps и тренировками чирлидерш
Wolt: люди празднуют день Валентина, заказывая десятки тысяч цветов и блюд