С мая до начала отопительного сезона у некоторых жителей Резекне не будет горячей воды

С мая и до следующего отопительного сезона у части жителей Резекне не будет горячей воды, сообщил агентству LETA председатель Резекненской думы Александр Барташевич.

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В ходе опроса жителей на сайте самоуправления были предложены два варианта — для всего города тариф с 1 мая составит 198,14 евро за мегаватт-час (мвт-ч) без налога на добавленную стоимость (НДС) или повышение тарифа для северного района Резекне и Випинги до 96 евро за МВтч без НДС, а в центре города теплоснабжение и вовсе будет отключено до начала отопительного сезона.

До 22 апреля было получено около 1600 ответов, из которых примерно 1100 жителей заявили, что смирились бы с холодной водой. 496 респондентов готовы платить больше, но оставить горячую воду.

Барташевич пояснил, что муниципальное предприятие Rēzeknes siltumtīkli не будет снабжать горячей водой центр города.

"Часть жителей в качестве варианта подумывает о переходе на бойлеры, в северном районе это уже происходит. Сейчас мы каждый месяц следим за ценами на рынке энергетики", — подчеркнул мэр Резекне.

Барташевич добавил, что в декабре в городе будет построена одна котельная на щепе, она будет частично обеспечиваться неископаемыми источниками энергии.

Ранее сообщалось, что с 1 мая 2022 года по 31 декабря 2022 года тариф на услуги теплоснабжения, установленный Rēzeknes siltumtīkli, будет составлять 198,13 евро за мвт-ч, что в 4,6 раза больше, чем действующий тариф в 42,8 евро.

В том числе тариф на производство тепла в соответствующий период составит 159,91 евро за МВтч, тариф на передачу и распределение тепла — 37,67 евро за МВтч, тариф на продажу тепла — 0,52 евро за мвт-ч, компонент акцизного налога на природный газ — 0,03 евро за мвт-ч.

Между тем, с 1 января 2023 года прогнозируется тариф ниже — 195,88 евро за мвт-ч.