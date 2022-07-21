С момента российского вторжения в Украину 80 граждан РФ и Беларуси попросили убежища в Латвии

С момента вторжения России в Украину 80 граждан России и Беларуси попросили убежища в Латвии, сообщили агентству LETA в Управлении по делам гражданства и миграции (УПГМ).

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С 24 февраля по 15 июля за убежищем в Латвии обратились 32 гражданина Беларуси и 48 граждан России. В настоящее время в общей сложности восемь человек из вышеперечисленных получили международную защиту.

По сравнению с предыдущими двумя годами, можно говорить о небольшом увеличении только в одном случае, потому что в 2020 году за убежищем обратились 12 граждан России и 44 гражданина Беларуси, а в 2021 году — 29 граждан России и 56 граждан Беларуси.

В администрации также пояснили, что по данным на 1 июля в Латвии действовал 9 281 вид на жительство для граждан России и 2 456 разрешений на временное проживание для граждан Беларуси.

Как извесно, 24 февраля Россия начала масштабное вторжение в Украину. Западные страны ввели масштабные санкции против России за военные действия.