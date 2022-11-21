С момента введения ограничений в сентябре восточную границу Латвии пересекли 15 108 граждан России

С момента введенных правительством в сентябре ограничений восточную границу Латвии пересекли 15 108 граждан России, сообщили в Государственной пограничной охране.

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С 19 сентября, когда вступили в силу установленные решением правительства ограничения на несущественные поездки, поток граждан России сократился на 38%.

За прошедшую неделю внешнюю границу пересек 1 391 гражданин России, что в среднем в шесть раз меньше, чем в странах ближнего зарубежья: в Эстонию въехали 8 378 граждан России, а в Литву — 7 016.

В целом с 19 сентября российско-латвийскую и белорусско-латвийскую границу пересекли 15 108 граждан России — лишь те, кто соответствует исключительным категориям, определенным в постановлении правительства.

Только 14% из них въехали в Латвию на основании виз категории C или D, еще 41% являются обладателями вида на жительство в Латвии, среди них члены семей граждан Латвии, студенты, трудоустроенные, лица, въезд которых связан с рабочими потребностями или гуманитарными соображениями.

Почти половина российских граждан, пересекших внешнюю границу, пользуются визами или видами на жительство, выданными другими странами, а это означает, что Латвия не является страной назначения для этих лиц, а используется для транзита в другие страны Евросоюза.

На прошлой неделе во въезде в Латвию было отказано 39 гражданам России, а с 19 сентября — 391 гражданину России. Иностранцам отказывают во въезде на основании решения Кабинета министров, а также по иным обстоятельствам.

На зеленой границе с Россией не было зафиксировано попыток ее нелегального пересечения.