С момента запуска системы депозита в Латвии переработано 2700 тонн ПЭТ упаковки

За девять месяцев работы системы депозита в Латвии переработали более 2700 тонн ПЭТ упаковки. Об этом сообщили представители Depozīta iepakojuma operators (DIO).

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По данным DIO,в период с февраля этого года, когда система начала действовать, по октябрь, ПЭТ-упаковка составила 46,5% или 142,5 млн единиц всей депозитной упаковки, выпущенной на рынок.

В октября на рынок выпустили 32 миллиона единиц депозитной упаковки, а в пункты сбора депозита сдали 27,5 миллионов единиц упаковки. Таким образом в систему вернулось 85% упаковки.

В Латвии система депозитной упаковки начала работать 1 февраля 2022 года. В нее можно сдавать стеклянные и ПЭТ бутылки и металлические банки от безалкогольных напитков и алкогольных напитков крепостью до 6%.

При покупке напитков за каждую упаковку нужно автоматически доплачивать 10 центов, которые можно вернуть, сдав целую пустую упаковку в один из тароматов или пунктов приема тары.

