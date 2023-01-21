С момента зимнего солнцестояния день стал на час длиннее

Продолжительность светового дня в Латвии увеличилась на 1 час с момента зимнего солнцестояния, свидетельствуют данные портала timeanddate.com.

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Самыми короткими днями в 2022 году были 21 и 22 декабря, когда солнце в Риге взошло в 9:00 и зашло в 15:43, а продолжительность светового дня составила 6 часов 43 минуты и 32 секунды.

Сегодня солнце в Риге взошло в 8:42, а закат будет в 16:27. День продлится 7 часов и 45 минут.

Каждый следующий день будет на несколько минут длиннее, и к концу февраля световой день превысит 10 часов. 18 марта день станет длиннее ночи, а 20 марта начнется астрономическая весна.