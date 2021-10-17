С начала августа Муцениеки самовольно покинули 276 беженцев

С 11 августа 276 иностранцев произвольно покинули Центр размещения беженцев в Муцениеках, сообщило Управление по делам гражданства и миграции Государственной пограничной охраны.

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77 из упомянутых беженцев задержаны за границей и вернулись в Латвию. В основном задержанные иностранцы были перемещены в Латвию из Литвы.

В случаях, когда иностранцы самовольно покидали Центр размещения беженцев в Муцениеках действие ходатайства о предоставлении убежища прекращается. Однако если соискатель убежища возвращается сам, он имеет право потребовать возобновления его ходатайства о предоставлении убежища.

То, что беженцы, незаконно пересекающие латвийско-белорусскую границу, произвольно покидают Центр размещения беженцев в Муцениеках, означает: они не заинтересованы в защите Латвии. Об этом в середине сентября заявил на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплоченности общества начальник Государственной пограничной службы Гунтис Пуятс.

Центр размещения беженцев в Муцениеках не является учреждением закрытого типа. Внутренние правила центра предусматривают, что если лицо, ищущее убежища, желает покинуть центр размещения более чем на 24 часа, он или она должны сообщить об этом персоналу центра размещения. Сотрудник должен сделать отметку о праве соискателя убежища находиться за пределами центра размещения в журнале.