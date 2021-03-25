С начала года медучреждения выплатили 220 тысяч евро компенсаций за врачебные ошибки
Foto: LETA

С начала этого года пациенты и их родные жаловались на некачественное или несвоевременное лечение в поликлиниках, стационарах и частных практиках 195 раз. Пять обращений сочли обоснованными, сообщает портал Rus.Lsm.lv со ссылкой на Службу новостей Латвийского радио-4.

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"За 3 месяца этого года получено 195 жалоб на разные лечебные учреждения и персонал. Часть этих заявлений, конечно, еще обрабатывается. Больше всего жалоб связано с вакцинами, а также с присвоением статуса контактного лица, жалуются и в случае заражения Covid-19 во время лечения в больнице. Есть и жалобы, связанные с выдачей больничных листов и прививками. Жаловались нам и на то, что мужу было отказано присутствовать во время родов своей жены в период пандемии", — рассказала представитель Инспекции здравоохранения Элина Эрмансоне.

Служба новостей Латвийского радио-4 поговорила с одной из подавших жалобу. 70-летняя мать Екатерины, Галина Костырина, скончалась от Covid-19 в феврале этого года. Она ничем не болела, а когда заболела коронавирусом, четко соблюдала все предписания семейного врача. Та не посчитала нужным отправлять пациентку в стационар, несмотря на удушающий кашель. В итоге ее на скорой доставили в больницу Страдиня, где сказали, что состояние очень запущенное. Спасти Галину не удалось.

По словам Екатерины, ранее врач в личной беседе признала свою ошибку — кислородный аппарат пациентке не был назначен по недоразумению, врач решила, что это для семьи будет слишком дорого (40 евро), и даже не предложила такую возможность. Семья Галины намерена подать жалобу в Инспекцию здравоохранения, а затем и в Фонд врачебного риска.

По словам Элины Эрмасоне, примерно половина жалоб от родственников пациентов в итоге признаются обоснованными. В Фонд врачебного риска за 3 месяца этого года было подано 37 заявлений. В 18 случаях было решено возбудить дело, была назначена экспертиза. В двух случаях в возбуждении дела было отказано, но в других 17 случаях заявления приняты к рассмотрению: выясняются обстоятельства дел, и ситуация в каждом из этих случаев уже более тщательно оценивается экспертами. Представитель Национальной службы здравоохранения Анна Каролина Шауле рассказала, что в прошлом году Фонд признал обоснованными 33 заявки и выплатил по ним компенсации. За три месяца этого года таких случаев пока только пять.

"В прошлом — 2020 — году, согласно принятым решениям по запросам в Фонд врачебного риска, пациентам или их родственникам была выплачена сумма в размере 937986,49 евро — это выплаты по 33 заявлениям. Выплачиваем обычно в течение 10 дней после получения сообщения из Инспекции здравоохранения. В этом году Фонд врачебного риска удовлетворил 5 запросов, были выплачены компенсации на общую сумму в 219126,6 евро", — рассказала Шауле.

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