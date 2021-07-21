С начала года PVD уже 16 раз констатировала сальмонеллез в мясе птицы
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Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) с начала 2021 года уже в 16 случаях констатировали сальмонеллез в мясе птиц. Последний такой случай зафиксирован на прошлой неделе.

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Как отмечают в PVD, в 14 случаях сальмонеллу находили в мясе из Польши, также по одному случаю в мясе из Литвы и Латвии.

Для сравнения: в 2019 году инспекторы PVD провели проверки 103 партий мяса птиц, зафиксировав сальмонеллез в 22 случаях, а в 2020 году при проверке 95 партий сальмонеллез констатировали в 13 случаях. Чаще всего зараженное мясо поступает в Латвию из Польши.

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LETA

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LETA
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