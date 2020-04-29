С начала мая в Латвии заметно потеплеет

С первых дней мая в Латвии наступит более теплая погода и есть надежда, что в мае больше не ожидаются такие сильные заморозки, как в апреле, свидетельствуют новые прогнозы синоптиков.

В ночь на четверг, 30 апреля, ожидается почти рекордное похолодание. На севере Видземе температура воздуха может опуститься до -5 градусов, на остальной территории страны тоже ожидаются заморозки. В ночь на пятницу температура воздуха во многих районах Видземе и Латгале также опустится ниже нуля.

В пятницу днем, 1 мая, воздух прогреется до +12..+17 градусов. В последующие дни столбик термометра во многих районах тоже поднимется выше +15 градусов, а минимальная температура воздуха по ночам будет оставаться выше нуля.

Временами возможны дожди. Будет дуть преимущественно слабый ветер переменных направлений.

Текущие прогнозы свидетельствуют о том, что на территории Латвии средняя температура воздуха в мае будет близка к норме или немного выше, тогда как дожди могут идти чаще, чем это характерно для этого месяца.