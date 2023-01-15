С начала войны на границе Латвии развернули 200 человек. Среди них немало украинцев: почему их не пускают в страну?

"Из соображений безопасности трем гражданам России и гражданину Украины запрещен въезд на территорию Латвии". "За сутки в Латвию был запрещен въезд трем гражданам России и трем гражданам Украины"… Такие сообщения в начале 2023 года стали все чаще появляться в сводках Государственной пограничной службы Латвии (ГПС). Запрет на въезд для граждан России трудно считать неожиданным, но с чем связаны многочисленные запреты на въезд для граждан Украины?

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Кому латвийские власти отказывают во въезде? На каком основании принимается такое решение? Почему в Латвию могут не впустить граждан Украины, которые в условиях войны в целом пользуются максимальной поддержкой латвийского государства и общества? С этими вопросами портал Delfi обратился к Государственной погранохране, однако ответы в итоге получил от Службы государственной безопасности (СГБ).

Жесткие фильтры на границах



По официальным данным СГБ, с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года и по 11 января 2023 года включительно из соображений безопасности на латвийской границе был запрещен въезд 202 иностранцам. Среди них есть и украинцы, однако большая часть — 115 человек — это граждане России. Судя по сводкам Погранохраны, только начиная с 1 января из соображений безопасности въезд на территорию Латвии был запрещен шестерым гражданам Украины. Решения об отказе во въезде всем этим иностранцам были вынесены на основании заключения СГБ. Информации о том, почему этим конкретным людям было отказано во въезде в Латвию, СГБ не предоставляет.

Сотрудники СГБ подключились к усиленному контролю на восточной границе Латвии после начала войны в Украине, в феврале 2022 года. "Иностранцы, въезжающие в Латвию из страны-агрессора России или ее ближайшего союзника — Беларуси, подвергаются усиленным проверкам на пограничных контрольно-пропускных пунктах с целью выявления лиц, которые могут представлять угрозу национальной безопасности Латвии", — сообщили Delfi в Службе госбезопасности.

В Погранохране подтвердили эту же информацию, добавив, что усиленному контролю при пересечении белорусско-латвийской и российско-латвийской границы подвергаются и граждане Украины.

Кого не пропускают?

Отвечая на вопрос, по каким критериям проверяющие определяют, можно ли пропускать того или иного иностранца в Латвию, в Службе госбезопасности подчеркнули, что ведомство рекомендует сотрудникам Погранохраны запретить въезд нескольким категориям лиц:

иностранцам, поддерживающим начатую Россией агрессию против Украины;

лицам, осуществляющим деятельность в интересах государства-агрессора России;

лицам, которые отказываются засвидетельствовать свою готовность соблюдать латвийские правовые нормы;

иностранцам, которые во время интервью с представителями органов безопасности предоставляют заведомо ложную информацию.

Волонтер из Даугавпилса Эвита Савицкая, которая помогает принимать беженцев, рассказала Delfi, что проблемы на границе часто возникают из-за документов. "На нашем КПП (в Силене — Ред.) ситуация осложняется тем, что через нас идут все с проблемными документами: от полного их отсутствия (были случаи, когда проходили по очень плохим ксерокопиям паспорта) до усложняющих документов (например, те, кому по той или иной причине в свое время пришлось взять паспорта ДНР или ЛНР). (..) Понятно, что с такими документами пограничникам приходится подолгу людей проверять, проводить интервью, порой даже по несколько раз, отправлять запросы в СГБ, в консульство. Даже в саму Украину вроде бывало, что отправляли. Ну, и тут на каждом этапе возможны проколы".

"Был случай, когда молодой человек на вопрос "чей Крым" ответил, что российский. Он имел в виду, по его словам, что сейчас-то Крым под россиянами. Но слово не воробей, не пропустили, — говорит Савицкая. — Один раз человека развернули, хотя все документы были в порядке - при досмотре у него нашли копию паспорта РФ. Ну, и вообще очень многое зависит от того, как поведешь себя во время интервью, как отвечать будешь". При этом, по словам Савицкой, на границе разворачивают небольшую часть людей: "Такого, что целенаправленно не пропускают беженцев с оккупированных территорий, точно нет".

Можно ли обжаловать отказ во въезде?

Могут ли иностранцы, которых латвийские власти развернули на границе, оспорить это решение? Да, это вполне возможно — если, конечно, у человека будет время, возможность и желание ходить по инстанциям. Согласно статье 20 Иммиграционного закона Латвии, у иностранцев есть право в течение 30 дней оспорить отказ во въезде, обратившись в представительство (посольство) Латвии.

"Заявление будет рассмотрено начальником Государственной пограничной службы или уполномоченным им должностным лицом. Однако при этом обращаем внимание на то, что обжалование решения не прекращает его действия", — отмечает Служба госбезопасности.