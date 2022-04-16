С начала войны в Украине в Латвию въехало свыше 14 тысяч россиян
Foto: LETA

По данным Министерства внутренних дел, с начала войны на Украине 24 февраля до 11 апреля через внешнюю границу Латвии въехало 14 553 гражданина России.

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За это время Латвию покинуло 14 076 граждан России.

Внешней границей являются латвийско-российская и латвийско-белорусская границы, а также Рижский аэропорт. Большинство граждан России прибыли через латвийско-российскую границу, а несколько тысяч въехали через границу с Белоруссией и через аэропорт "Рига".

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