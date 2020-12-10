С Нового года для жителей Латвии вырастут тарифы на газ

C 1 января 2021 года тарифы Latvijas gāze в зависимости от объема потребления природного газа вырастут на 5,5% - 9,4%, говорится в сообщении в издании Latvijas Vēstnesis.

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Для домашних хозяйств, которые потребляют до 250 кубических метров природного газа в год, тариф (включая НДС и акцизный налог) в первом полугодии вырастит на 5,5% - с 0,47365 евро до 0,49949 евро за кубометр. В свою очередь, для домашних хозяйств, которые потребляют от 250 до 400 кубометров природного газа - конечный тариф увеличится на 5,9% - с 0,43745 евро до 0,46328 евро за кубометр.

Для домашних хозяйств, где потребление составляет от 500 до 25 000 кубометров природного газа в год, тариф увеличится на 9,4% - с 0,27501 евро до 0,30084 евро за кубометр.

Фиксированная часть платежа за газ в первом полугодии сохранится неизменной, то есть стоимость услуги распределения (включая НДС) за допустимую нагрузку до 6 м3/ч по-прежнему будет 2,14 евро в месяц, с 6,1 до 10 м3/ч - 8,02 евро в месяц, с 10,1 до 16 м3/ч - 12,83 евро в месяц, с 16,1 до 25 м3/ч - 19,57 евро в месяц, с 25,1 до 40 м3/ч - 29,06 евро в час.

Тарифы для домохозяйств меняются два раза в год - 1 января и 1 июля.