"С новой волной Covid-19 перегружены будут не только больницы". Ципуле высказалась о решении Кабмина

В случае новой и обширной волны Covid-19 перегружены будут не только больницы, но и другая критически важная инфраструктура, заявила в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) руководитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ципуле подчеркнула, что вместе с распространением штамма "омикрон" на Латвию движется новая волна заболеваемости. Если в помещение заходит человек, инфицированный "омикроном", у других нет шансов не заболеть, пояснила глава "неотложки".

Глава NMPD заявила, что с известным беспокойством ожидает того, какой будет эпидемиологическая ситуация в начале января. По ее оценкам, могут быть перегружены не только больницы, но в случае обширного распространения болезни могут возникнуть ситуации, когда не работает другая критически важная инфраструктура, например, если заболеет большое количество полицейских, пожарных или сотрудников детских садов.

Ципуле также недовольна решениями правительства смягчить некоторые ограничения в праздничные дни, открывая больше возможностей для скопления людей в магазинах, развлекательных заведениях и церквях. Она признала, что решение Кабинета министров передает общественности сигнал: можно расслабиться, но это неправильно.

Ципуле пояснила, что Новогодняя ночь с эпидемиологической точки зрения опасна, поскольку уменьшится количество тестированных, а "истинная картина" распространения Covid-19 не будет видна, а также потому, что люди будут гораздо активнее контактировать с близкими, в том числе приехавшими из-за границы.