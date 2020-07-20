С новыми вспышками Covid-19 люди стали чаще скачивать приложение "Останови Covid"

Созданное для ограничения распространения Covid-19 приложение "Останови Covid" на сегодняшний день скачано 100 000 раз, число скачиваний увеличилось после новых вспышек заболевания, сообщила агентству LЕТА руководитель по коммуникации "Останови Covid" Елина Лидере.

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"После повторной вспышки Covid-19 мы видим, что роль приложения "Останови Covid" и общественный интерес к нему значительно возросли. Данные показывают, что приложение чаще всего скачивалось в дни, когда были обнаружены новые случаи", — сообщила Лидере.

В Google Play оценка приложения на сегодняшний день составляет 3,5 звезды, а в App Store — 4,4.

Как сообщалось, мобильное приложение "Останови Covid" стало доступно 29 мая. Оно на добровольных началах разработано латвийскими представителями сферы информационно-коммуникационных технологий и науки для ограничения распространения Covid-19 в Латвии. Использование приложения является добровольным и бесплатным.

Приложение не собирает GPS-данные и не следит за пользователями. Телефоны, на которых оно установлено, обмениваются сигналами при помощи Bluetooth.

Если владелец телефона, на котором установлено приложение, заболеет Covid-19, владельцы телефонов с установленным приложением, вступавшие с ним в контакт, будут предупреждены системой. Имя зараженного человека и место, где произошел контакт, останутся неизвестными для пользователя.