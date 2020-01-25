С ноября солнце в Латвии в среднем светило от двух до шести часов в неделю

За последние три месяца солнце в Латвии светило меньше обычного — в среднем от двух до шести часов в неделю, свидетельствуют обобщенные агентством LЕТА данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В период с 1 ноября по 21 января в Алуксне солнце светило 28 часов, в Колке — 55 часов, в Даугавпилсе солнце светило 51 час, а в Лиепае — 69 часов. Также доступны данные со станции метеонаблюдений в Зосены, где за этот период солнце светило только 33 часа.

Таким образом, с 1 ноября солнце в Алуксне в среднем светило 2,4 часа в неделею, а в Лиепае, которая традиционно является одним из самых солнечных городов страны, оно светило в среднем 5,9 часа в неделю.

Норма для этого времени года в Латвии составляет от 14 до 45 солнечных часов в месяц. В предыдущие годы в период с ноября по январь солнце в среднем светило 5-9 часов в неделю.

Снижение количества солнечных часов этой зимой тесно связано с необычно теплой и влажной погодой.