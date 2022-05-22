С опозданием завершена модернизация погранпереходов на латвийско-белорусской границе

Завершена модернизация погранпереходов Силене и Патерниеки стоимостью 5,9 млн евро. Поскольку таможенники будут работать бок о бок с пограничниками в новых контрольно-пропускных пунктах, это должно снизить риск коррупции, сообщает LSM.lv.

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При сохранении безвизового режима поток пассажиров в Беларусь не прекратится. Погранпереходу Силене пришлось жить со строительными работами на пограничном переходе дольше, чем предполагалось изначально. Из-за затянувшихся строительных работ пограничникам и таможенникам приходилось работать в небольших металлических вагончиках. Ожидается, что начать работу в новых павильонах можно будет в ближайшее время.

В государственной компании Valsts nekustamie īpašumi (VNI) пояснили, что строительство затянулось из-за изменения требований к контрольным павильонам. "Во время строительства внешнее регулирование наложило со стороны Европы новые требования в отношении обработки и регистрации персональных данных", — пояснил директор Департамента проектов развития недвижимости государственного предприятия Янис Ивановскис.

Модернизированные пограничные переходы должны быть не только более удобными для путешественников, но и снижать риск коррупции.

"Здесь будет один таможенник и один пограничник. Теперь есть принцип одного окна: документы поданы, документы обработаны. И пограничник, и таможенный досмотр", — сказал Янис Мейкшанс, таможенный контролер VID пункта таможенного контроля "Силене".

Такая проверка ожидает путешественников на автомобилях. А группам, прибывающим на автобусе, больше не придется ожидать снаружи. Пассажирский терминал построен для проведения проверок, аналогичных тем, которые проводятся в аэропортах.

"Соответственно автовокзал рассчитан на один автобус. Подошел автобус, люди вышли на контроль. Контроль багажа. Здесь есть комнаты, если вам нужно открыть свой багаж", — сказал Алексей Шафоростов, старший менеджер проекта по развитию VNĪ.

Новые помещения пока пустуют. Заинтересованные стороны обещают установить мебель и оборудование в ближайшие недели.

Модернизацую погранпереходов должны были провести еще год назад, когда готовился полноценный поток посетителей по между Латвией и Беларусью во время проведения чемпионата мира по хоккею (в итоге матчи турнира у Минска забрали и турнир принимала только Рига).

На данный момент ситуация совсем иная. Из-за санкций из Беларуси нельзя вывезти более дешевые древесину, топливо и удобрения. "Физическим лицам не разрешается покупать нефтепродукты и переводить средства, за исключением тех, которые необходимы для гуманитарных нужд", — отметил Мейкшанс.

Несмотря на то, что латвийские спецслужбы советуют гражданам Латвии не ездить в Беларусь, в Силене границу пересекают 100-200 автомобилей в день. В мае Беларусь продлила безвизовый режим для граждан Латвии до конца года.