С пересадкой или напрямую: появятся специальные значки для идущих через Ригу поездов
Foto: LETA

Пассажиры, которые едут на электричке из одного города в другой через Ригу, смогут ориентироваться по значкам, которые будут указывать, можно ли на этом поезде доехать напрямую в пункт назначения или будет пересадка в Риге. Об этом сообщает пресс-служба Pasažieru vilciens.

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В расписаниях, висящих на станциях, маршруты будут помечаться надписями "Дальше в" и "Отходит из Риги". А в мобильном приложении и на сайте появятся специальные иконки, которыми будут помечены рейсы.

Рейсы без пересадки будут обозначаться так:

Рейсы с пересадкой будут обозначаться так:

Пассажир, который собирается, например, из Елгавы в Огре, может ввести эти города, посмотреть время отхода поезда и узнать, идет ли конкретный поезд напрямую или только до Риги, а там придется пересаживаться.

Такая информация появится для электричек, которые ездят каждый день в сторону Тукумса, Елгавы, Айзкраукле и Скулте.

Pasažieru vilciens обращает внимание, что в любом рейсе могут произойти изменения в случае непогоды, несчастных случаев, технических неполадок и по другим причинам.

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