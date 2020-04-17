С понедельника частично возобновится оказание амбулаторных медуслуг

Министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!) издала приказ, согласно которому будет расширен спектр амбулаторно доступных медицинских услуг, сообщают в Министерстве здравоохранения. Медучреждениям надо будет соблюдать строгие мероприятия предосторожности.

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С понедельника возобновится государственная программа скрининга рака груди (маммография), а также с направлением от семейного врача или врача-специалиста можно будет получить эхокардиограмму, пройти ядерный магнетический резонанс, сделать рентген, ультрасонографию, компьютерную томографию, доплерографию, электрокардиограмму, велоэргометрию и электроэнцефалограмму.

Станут доступны первичные консультации эндокринолога, кардиолога, ревматолога, офтальмолога и невролога. Специалисты смогут проводить процедуры по уходу за ступнями больных диабетом. Стоматологи смогут продолжить начатые процессы лечения зубов и работы по протезированию.

Медучреждениям надо будет соблюдать ряд предосторожностей. Услуги можно будет оказывать только с 9 утра до 4 вечера. Поток пациентов должен быть разделен. Должно быть ограничено число пациентов, которые могут одновременно находиться в медучреждении. Пациенты должны прибывать ровно к началу приема.

Работники медучреждения и пациенты должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты. После каждого пациента помещения должны быть продезинфицированы.

В ведомстве подчеркивают, что по-прежнему объем доступных медуслуг останется ограничен. Тем не менее пациенты могут рассчитывать на медицинскую помощь в случае острых заболеваний. Министерство здравоохранения призывает, пациентов с ослабленным иммунитетом и пожилых людей вместе с лечащим врачом договориться о том, какие медицинские услуги можно отложить. Для этой группы жителей новый коронавирус может оказаться особенно опасным.