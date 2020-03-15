С понедельника междугородние автобусы в Латвии будут ходить реже

С понедельника, 16 марта, междугородние автобусы на территории Латвии будут курсировать по графику выходного дня, количество рейсов уменьшится, сообщила в Twitter Автотранспортная дирекция.

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"Планируется, что в течение ближайших дней количество рейсов уменьшится еще сильнее, в соответствии со спросом, что мы сейчас изучаем", - отметили в дирекции.

В воскресенье в передаче "Delfi TV c Янисом Домбурсом" министр сообщения Талис Линкайтс признал, что количество рейсов пассажирских поездов и автобусов будет уменьшаться. Частота следования будет приспособлена к снижению спроса в условиях чрезвычайного положения.

В Латвии с 13 марта до 14 апреля объявлено чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса Covid-19.