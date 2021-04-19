С понедельника очное обучение для различных классов разрешено в 55 самоуправлениях
Foto: RIA Novosti/Scanpix

С сегодняшнего дня 1-6-е и 12-е классы, а также 7-9-е и 10-11-е классы по ротационному принципу в 55 наиболее эпидемиологически безопасных самоуправлениях смогут заниматься очно, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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В список безопасных самоуправлений вошли Айзпутский, Алсунгский, Аматский, Апский, Ауцский, Адажский, Балдонский, Балтинавский, Баускский, Беверинский, Буртниекский, Цесвайнский, Дагдский, Дундагский, Дурбский, Энгурский, Эргльский, Илукстский, Яунелгавский, Яунпилсский, Кандавский, Карсавский, Коценский, Кокнесский, Кримулдский, Крустпилсский, Лубанский, Мазсалацский, Неретский, Паргауйский, Павилостский, края Приекуле и Приекули, Раунский, Ройский, Ропажский, Руцавский, Ругайский, Салацгривский, Сейский, Сигулдский, Скриверский, Стренчский, Терветский, Вайнедский, Валкский, Вараклянский, Варкавский, Вецумниекский, Вентспилсский и Виеситский края.

Из больших городов очное обучение в школах можно будет проводить в Лиепае, Екабпилсе, Валмиере и Вентспилсе.

Как сообщалось, с 7 апреля 12-е классы по всей стране могут учиться очно дважды в неделю, а для остальных классов возможность очного обучения предусмотрена только в эпидемиологически безопасных самоуправлениях.

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LETA

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Центр профилактики и контроля заболеваний Вентспилс Екабпилс
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