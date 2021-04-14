С понедельника очные занятия могут проводиться в 55 самоуправлениях
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Со следующего понедельника 1-6-е и 12-е классы, а также 7-9-е и 10-11-е классы по ротационному принципу в 55 наиболее эпидемиологически безопасных самоуправлениях смогут заниматься очно, свидетельствуют новейшие данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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В список безопасных самоуправлений вошли Айзпутский, Алсунгский, Аматский, Апский, Ауцский, Адажский, Балдонский, Балтинавский, Баускский, Беверинский, Буртниекский, Цесвайнский, Дагдский, Дундагский, Дурбский, Энгурский, Эргльский, Илукстский, Яунелгавский, Яунпилсский, Кандавский, Карсавский, Коценский, Кокнесский, Кримулдский, Крустпилсский, Лубанский, Мазсалацский, Неретский, Паргауйский, Павилостский, края Приекуле и Приекули, Раунский, Ройский, Ропажский, Руцавский, Ругайский, Салацгривский, Сейский, Сигулдский, Скриверский, Стренчский, Терветский, Вайнёдский, Валкский, Вараклянский, Варкавский, Вецумниекский, Вентспилсский и Виеситский края.

Из больших городов очное обучение в школах может проводиться в Лиепае, Екабпилсе, Валмиере и Вентспилсе.

Как сообщалось, 12-е классы по всей стране смогут учиться очно дважды в неделю, а для остальных классов возможность очного обучения предусмотрена только в эпидемиологически безопасных самоуправлениях.

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LETA

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