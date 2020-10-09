С понедельника полиция сможет останавливать машины и проверять людей на предмет самоизоляции

C понедельника, 12 октября, когда начнет действовать новая информационная система контроля Covid-19 для прибывающих в Латвию лиц, полиция получит право останавливать частные транспортные средства с целью проверить, не находится ли в них человек, который не предоставил информацию о себе в этой системе, хотя обязан был это сделать. Об этом на пресс-конференции рассказал глава Главного управления полиции порядка Нормунд Крапсис.

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Крапсис подчеркнул, что на этот раз, по сравнению с весенними событиями Covid-19, у полиции будет больше инструментов контроля. Однако это не значит, что правоохранительные органы с понедельника начнут устраивать рейды или активно останавливать автомобили. Скорее, речь идет о том, что раньше контроль о соблюдении самоизоляции в значительной части основывался на порядочности самих людей, и у полиции не было таких возможностей, какие ей даны сейчас.

С 12 октября при въезде на территорию Латвии в обязательном порядке надо будет заполнить анкету в электронном виде. Такой порядок закреплен в правилах Кабинета министров. Электронная анкета будет доступна с любого гаджета, заполнить ее надо будет на специальной платформе covidpass.lv, которая будет запущена с 12 октября.

После заполнения э-бланка въезжающему будет предоставлен специальный QR-код, который надо будет показать пограничникам. В противном случае въехать в Латвию будет нельзя.

Для тех, кто въедет в Латвию до 23.59 часов 11 октября, действует прежний режим, то есть надо заполнить анкету в бумажном виде.

Э-анкету можно будет заполнить не ранее, чем за 48 часов до предположительного пересечения границы. Информация, указанная в э-анкету, автоматически будет передана Государственной полиции, Государственной пограничной службе, Центру профилактики и контроля заболеваний.