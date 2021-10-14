С пятницы изменится порядок оповещения инфицированных Covid-19

В связи со стремительным ростом числа новых случаев заражения Covid-19, начиная с завтрашнего дня Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) начнет отправлять текстовые сообщения инфицированным, о которых получит информацию из лабораторий, сообщили в ЦКПЗ.

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Текстовые сообщения будут отправлены с номера телефона 29188770 тем людям, чьи номера телефонов будут указаны в предоставленной лабораторией информации. Убедиться в положительном результате теста на Covid-19 по-прежнему можно на портале электронного здравоохранения, в информации, выданной лабораторией, или у семейного врача.

С начала пандемии ЦПКЗ опрашивает и консультирует пациентов с Covid-19 непрерывно семь дней в неделю, но в нынешней эпидемиологической ситуации уже и этого недостаточно для того, чтобы успеть связаться с более чем 2000 пациентов в день.

ЦПКЗ объясняет, что правильное поведение пациентов с Covid-19 имеет решающее значение для предотвращения дальнейшего распространения инфекции и снижения риска заражения родственников, коллег и других лиц. Поэтому ЦКПЗ призывает всех, у кого диагностирована инфекция Covid-19, строго соблюдать режим изоляции, в том числе не покидать медицинское учреждение, место жительства или место изоляции, а также быть доступным для общения и сотрудничества с семейным врачом и другими медицинскими работниками.

Исключением становятся случаи, когда инфицированному лицу требуется медицинская помощь по назначению врача. В таких случаях обязательно использовать медицинскую маску для лица и следовать инструкциям врача по соблюдению мер предосторожности для ограничения распространения инфекции Covid-19.

Во время изоляции зараженное лицо не должно подвергать риску заражения других людей, вступая с ними в прямой контакт (принимать гостей, наносить частные визиты, отправляться на работу или посещать общественные и общественные места и помещения). Также необходимо следовать инструкциям ЦПКЗ и врача.

Изоляция может быть прекращена только с разрешения лечащего врача, при этом больному Covid-19 выдается лист нетрудоспособности на период изоляции, если это необходимо.

ЦПКЗ призывает каждого пациента с Covid-19 немедленно уведомить о факте своего инфицирования работодателя, администрацию учебного заведения или других коллективов, а также всех членов семьи, живущих вместе (в одном домашнем хозяйстве). ЦПКЗ также напоминает, что обязанностью контактных лиц с высоким риском инфицирования является строгое соблюдение домашнего карантина.

ЦПКЗ просит общественность проявить понимание создавшейся ситуации и нести ответственность за свое здоровье и здоровье других людей.

Контактным лицом Covid-19 является человек, имевший один или несколько из следующих контактов высокого риска: прямой контакт с инфицированным Covid-19 на расстоянии двух метров в течение более чем 15 минут на протяжении 24 часов (включая повторяющиеся контакты общей продолжительностью более 15 минут), физический контакт с инфицированным Covid-19 (например, рукопожатие), прямой контакт с выделениями инфицированного Covid-19 (например, когда тот кашлял), пребывание в закрытой среде (например, дома, в классе, конференц-зале или приемной больницы) или как минимум 15-минутный проезд с инфицированным Covid-19 в одном транспортном средстве.