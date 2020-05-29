С пятницы в Латвии доступно приложение "Останови Covid"

Приложение "Останови Covid", призванное облегчить поиск инфицированных "Covid-19" лиц, будет доступно с сегодняшнего дня, сообщила консультант по связям проекта "Останови Covid" Силва Алекса Фридрихсоне.

Бесплатное приложение "Останови Covid", не раскрывая локацию пользователя, в случае его заболевания коронавирусом будет информировать всех, кто был в контакте с больным не менее 15 минут.

Приложение не будет собирать GPS-данные. Телефоны, на которых оно установлено, будут обмениваться сигналами при помощи Bluetooth. Установка приложения является добровольной.

Подробнее о нем будет рассказано сегодня в 11.00 часов во время видеоконференции на платформе Zoom.