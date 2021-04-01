С ростом распространения британского штамма в больницы попадает больше людей трудоспособного возраста

По мере распространения британского штамма Covid-19 в больницы в более тяжелом состоянии попадают люди трудоспособного возраста, рассказала на заседании правительства руководитель центра медицины катастроф Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Дита Хейберга.
Она сказала, что в январе и феврале 59% всех пациентов, вызвавших "скорую", доставлялись в больницы, а в марте этот показатель вырос до 64%.
"Кроме того, теперь в больницы попадают целыми семьями, поскольку британский штамм Covid-19 более заразен. Состояние пациентов более тяжелое, уменьшается их средний возраст", - сказала Хейберга.
Например, в Рижской Восточной клинической университетской больнице средний возраст пациентов с Covid-19 составляет 63 года. В настоящее время в больницы поступает больше людей в возрасте от 50 до 60 лет, то есть трудоспособного возраста.
По словам Хейберги, нагрузка коек в больницах выросла до 75%, в то время как койки интенсивной терапии заняты на 60%.
Что касается заболеваемости Covid-19 среди медицинского персонала, то заболевают сейчас медицинские работники, отказавшиеся от прививки.