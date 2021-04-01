С ростом распространения британского штамма в больницы попадает больше людей трудоспособного возраста
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

По мере распространения британского штамма Covid-19 в больницы в более тяжелом состоянии попадают люди трудоспособного возраста, рассказала на заседании правительства руководитель центра медицины катастроф Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Дита Хейберга.

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Она сказала, что в январе и феврале 59% всех пациентов, вызвавших "скорую", доставлялись в больницы, а в марте этот показатель вырос до 64%.

"Кроме того, теперь в больницы попадают целыми семьями, поскольку британский штамм Covid-19 более заразен. Состояние пациентов более тяжелое, уменьшается их средний возраст", - сказала Хейберга.

Например, в Рижской Восточной клинической университетской больнице средний возраст пациентов с Covid-19 составляет 63 года. В настоящее время в больницы поступает больше людей в возрасте от 50 до 60 лет, то есть трудоспособного возраста.

По словам Хейберги, нагрузка коек в больницах выросла до 75%, в то время как койки интенсивной терапии заняты на 60%.

Что касается заболеваемости Covid-19 среди медицинского персонала, то заболевают сейчас медицинские работники, отказавшиеся от прививки.

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