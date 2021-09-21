С ростом заболеваемости Covid-19 сократятся плановые стационарные услуги

По мере роста заболеваемости Covid-19 может быть ограничена доступность плановых стационарных услуг, а вызовы Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) могут отклоняться, говорится в докладе Минздрава, подготовленном к заседанию правительства.

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По мере распространения инфекции планируется постепенное открытие дополнительных коек для пациентов с Covid-19, в том числе коек интенсивной терапии. Сначала это произойдет в клинических университетских больницах, а в региональных больницах дополнительные койки появятся в зависимости от потребности и заболеваемости в регионах.

При необходимости постепенно будут задействованы больницы других уровней, а также специализированные больницы. При необходимости пациентов будут переводить в другие стационары.

Следующим шагом будет постепенное сокращение плановых стационарных услуг. Сначала планируется ограничить платные услуги, услуги дневного стационара и, наконец, плановые операции.

План Минздрава также предусматривает, что по мере роста заболеваемости Covid-19 медицинская помощь клиентам центров социального ухода будет предоставляться на месте.

Также ожидается, что по мере ухудшения ситуации стационарные учреждения будут в первую очередь оказывать экстренную, неотложную помощь и помощь пациентам с Covid-19. Кроме того, пациенты будут для завершения лечения переводиться в больницы более низкого уровня.

Вызовы СНМП в ситуациях, когда нет опасности для жизни, будут отклоняться и передаваться семейным врачам, говорится в докладе.

Ранее сообщалось, что операторы "неотложки" еле справляются: пациенты просят с несрочными вопросами звонить семейным врачам. Диспетчерам приходится обрабатывать до 1800 вызовов в день, сообщила в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" руководитель центра оперативного управления СНМП Райта Кришьяне.

По ее словам, в последние две-три недели наблюдается тенденция к увеличению количества вызовов. "Все эти звонки должны быть обработаны, необходимо оценить, является ли звонок срочным, должен быть организован визит к пациенту или предложена альтернатива", — пояснила Кришьяне.

Растущее количество звонков вызывает озабоченность по поводу способности колл-центра их своевременно обрабатывать. Важно обеспечить основную функцию — выезжать на опасные для жизни вызовы, поэтому важно оценивать звонки и принимать правильные решения.

Диспетчеры колл-центра загружены, поэтому в случаях, когда требуется только консультация и есть небольшие проблемы со здоровьем, например, насморк, кашель, легкие травмы, вывихи, сотрудники СНМП просят обращаться к семейным врачам или в отделение неотложной помощи.

Кришьяне согласилась, что не всегда можно дозвониться до семейного врача, особенно в выходные. Поэтому звонков с просьбой о консультации в выходные поступает больше. У СНМП есть и консультативный телефон, на который в выходные поступает до 700 звонков в день.

Кришьяне пояснила, что работа СНМП в режиме повышенной готовности означает распределение вызовов по важности. Выполнение вызовов, помещенных в режим ожидания, может длиться до двух часов. Такие вызовы связаны, например, с повышением температуры тела без осложнений, болями в спине, гипертонией без критических симптомов.

По словам представителя СНМП, во всех случаях звонящим задают вопросы о Covid-19, чтобы бригады неотложной помощи могли подготовиться к безопасному оказанию услуг пациентам.

"Мы видим, что число пациентов с Covid-19 увеличивается день ото дня. Полных данных за вчерашний день нет, но было более 40 пациентов, которые уже идентифицированы как зараженные Covid-19, и более 20, которые имели симптомы, но заболевание еще не подтверждено", — заявила Кришьяне. Она добавила, что не все, у кого диагностирован Covid-19, попадают в больницу — состояние пациентов оценивается на месте. Следует также учитывать, что иногда пациентов доставляют в больницы, расположенные дальше от их дома, поскольку в ближайших больницах может не быть мест.