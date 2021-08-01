С сегодняшнего дня Atta Centre перестал функционировать как центр вакцинации

С сегодняшнего дня центр Atta Centre перестал функционировать как центр вакцинации и возвращается в формат конгресс-комплекса, сообщили представители-центра.

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Atta Centre - крупнейший в Балтии многофункциональный центр для проведения конференций, выставок, концертов, спортивных и других мероприятий.

Общая площадь бизнес-комплекса составляет 22 700 квадратных метров. В состав комплекса входят 22 конференц-зала, офисный центр, большая автостоянка с зарядными станциями для электромобилей и оборудованная кухня (услуги кейтеринга доступны как для закрытых, так и для открытых мероприятий).

Центр может одновременно принять 5 500 человек.