С сегодняшнего дня граждане России могут узнать дату и место языковой проверки

С сегодняшнего дня граждане России, зарегистрировавшиеся на сдачу тестов по госязыку, смогут узнать конкретное время и место проведения проверки на сайте Государственного центра содержания образования (ГЦСО), сообщили агентству LЕТА в учреждении.

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Получить информацию можно по уникальному коду, который был присвоен при регистрации на тест.

Чтобы лучше подготовиться к тесту, на веб-сайте ГЦСО можно найти программу теста для каждого из шести уровней и степеней владения языком. Программа содержит требования и примеры заданий.

Если человек не проходит тест на требуемый уровень, он должен зарегистрироваться на тест повторно. Повторная проверка может быть проведена не ранее чем через месяц после получения предыдущего решения.

Чтобы подтвердить знание латышского языка, тестируемый должен получить выданный ГЦСО документ о соответствии уровню владения латышским языком А2.

Как сообщалось, 24 сентября 2022 года вступили в силу поправки к закону об иммиграции, которые предусматривают, что постоянные виды на жительство (ВНЖ) граждан России, которые ранее были негражданами или гражданами Латвии, действуют до 1 сентября 2023 года.

Если человек хочет получить постоянный ВНЖ повторно, он должен до 1 сентября 2023 года подать в Управление по делам гражданства и миграции документы, удостоверяющие, что он сдал тест на знание государственного языка не ниже уровня А2.

Сертификаты о владении госязыком действительны, если они выданы после с 1 февраля 2001 года и имеют уровень не ниже 1В или А2.

По оценкам Министерства внутренних дел, требование сдать тест на знание госязыка распространяется примерно на 21 000 человек.