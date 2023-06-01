С сегодняшнего дня тарифы Rīgas ūdens снизятся на 13%

Из-за снижения стоимости энергоресурсов с 1 июня тарифы предприятия Rīgas ūdens снизятся почти на 13%, сообщила начальник отдела коммуникаций компании Иева Уплея.

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Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) утвердила представленный SIA ​​Rīgas ūdens проект тарифов на водное хозяйство. Он предусматривает, что с 1 июня тариф на водоснабжение и канализацию составит 2,10 евро за кубометр вместо действующих 2,41 евро за кубометр.

С налогом на добавленную стоимость (НДС) тариф составит 2,54 евро за кубометр вместо нынешних 2,92 евро. Это снижение почти на 13%.

С сегодняшнего дня тариф на услуги водоснабжения составит 1,16 евро за кубометр без НДС, а на услуги канализации - 0,94 евро за кубометр без НДС.