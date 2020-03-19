С сегодняшнего дня в Латвии сокращают число рейсов региональных автобусов: где узнать новое расписание

Из-за введенного в стране чрезвычайного положения в связи с распространением вируса Covid-19 в последние дни количество пассажиров в региональных автобусах существенно упало, поэтому с сегодняшнего дня количество рейсов ограничено, сообщили агентству LETA в Автотранспортной дирекции.

Решение об отмене конкретных рейсов принято на основании переданных перевозчиками данных о количестве пассажиров с момента, когда объявлено чрезвычайное положение. На отдельных маршрутах количество рейсов уменьшено даже наполовину.

Новое расписание автобусов можно посмотреть на сайте www.atd.lv в разделе "Расписание движения" или на портале www.1188.lv.