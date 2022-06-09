С сегодняшнего дня в Латвии запрещены все зарегистрированные в России телеканалы
Foto: Pixabay/Vidmir Raic

На основании поправок к закону Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) постановил с сегодняшнего дня запретить распространение в Латвии оставшихся 80 зарегистрированных в России телеканалов, которые до сих пор были доступны латвийским зрителям.

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Председатель НСЭСМИ Ивар Аболиньш сообщил, что решение принято на основании новой правовой нормы, согласно которой в Латвии не могут работать программы, зарегистрированные в стране, которая ставит под угрозу территориальную целостность и независимость другой страны.

Такое решение останется в силе до тех пор, пока Россия не прекратит боевые действия на Украине и не вернет Крым. Решение вступит в силу 9 июня.

К запрещенным каналам относятся, например, "Е ТВ", "Иллюзион+", "Кино24", "Мир ТВ", "Охота и рыбалка", "ПерецI", "Русский Иллюзион" и другие.

Ранее НСЭСМИ уже принял ряд решений в ответ на вторжение России в Украину, запретив в Латвии транслировать основные пропагандистские каналы Кремля как на телевидении, так и в интернете.

С сегодняшнего дня ни один зарегистрированный в России телеканал не будет вещать в Латвии.

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