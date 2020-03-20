С сегодняшнего дня во всех магазинах людям надо обязательно соблюдать дистанцию

Начиная с пятницы, 20 марта, люди во всех торговых местах должны соблюдать дистанцию два метра, сообщает агентство LETA.

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Соответствующие распоряжение подписал исполняющий обязанности министра экономики министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV). Согласно этому решению, с сегодняшнего дня все торговцы должны обеспечить дополнительные меры предосторожности, в том числе социальное дистанцирование людей.

В торговых местах больше 100 квадратных метров должны быть размещены указатели с призывом соблюдать социальное дистанцирование. Каждые 15 минут должно звучать предупреждение с призывом не кучковаться, не находиться в магазине долго и соблюдать социальную дистанцию.

Аудиодокумент с призывом доступен на домашней страничке Министерства экономики.